『FiiO フィーオ FIO-FW1-B ブラック 完全ワイヤレスイヤホン Knowles製BAドライバー Qualcomm製「QCC3020【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 20時 15分に出品され03月27日 20時 15分に終了予定です。即決価格は7,947円に設定されています。現在581件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 FiiO フィーオ FIO-FW1-B ブラック 完全ワイヤレスイヤホン Knowles製BAドライバー Qualcomm製「QCC3020