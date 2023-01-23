『東條 希 パジャマ 矢澤 にこ ラブライブ コスプレ衣装 パジャマ コスプレ衣装 パジャマ スーツ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 09時 28分に出品され03月21日 09時 28分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 [ セット内容 ]

矢澤にこ「ワンピース/ヘアピン/ソックス」

東條 希「コート/ブラカバー/パンツ/髪飾り」

「記載のないアクセサリー、小物等は付属しません」



[ メンバー ]

矢澤にこ/東條 希



[ 素材 ]

ポリエステル



[ サイズ ](cm)

フリーサイズ<br>

矢澤にこ：バスト94 ウエスト84 肩幅41 着丈82 袖丈59

東條 希：着丈69 肩幅41 袖丈60 ウエスト68-110 総丈33

※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。



[ 送料 ]

1点 1800円

2点目から1点毎に 500 円加算

(九州・沖縄・北海道・離島は除く)



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