『イヤホン TRN ST5ハイブリッド型(4BA+1DD)マグネシウム-アルミニウム合金HIFIインナーイヤーイヤホン リケーブル可能の設計 カナ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 07時 25分に出品され03月17日 07時 25分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
イヤホン本体
【商品名】
TRN ST5ハイブリッド型(4BA+1DD)マグネシウム-アルミニウム合金HIFIインナーイヤーイヤホン リケーブル可能の設計 カナル型
Linsoul
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 5.00 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 200.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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713 入札履歴
終了
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