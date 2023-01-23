『【2ケースパック】サッポロ 北海道生搾り 500ml×48本【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 18時 55分に出品され03月22日 18時 55分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在578件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 北海道産大麦麦芽の使用、富良野産ホップの一部使用、そして、澄みきり搾り製法の採用で「爽快な生のおいしさ」を。





＜商品概要＞ 【メーカー・輸入元】 :サッポロビール株式会社 【容量・規格】 :500ML*48ホン 【アルコール度数】 :5.5度