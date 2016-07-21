『宮内国郎／ウルトラQ ウルトラマン 空想特撮シリーズ 快獣ブースカ 宮内国郎の世界 【CD】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 20時 22分に出品され03月11日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:CD

発売日:2016/10/05

販売元:日本コロムビア



収録:Disc.1／01.メインタイトル (M1T2) (MONO)(0:17)／02.テーマI (M2 編集済 OK分) (MONO)(1:13)／03.大都会の朝 (M33) (マンモスフラワー) (MONO)(1:07)／04.前兆 (M8) (マンモスフラワー) (MONO)(1:39)／05.避難 (M5) (マンモスフラワー) (MONO)(1:08)／06.マンモスフラワー (5-10) (マンモスフラワー) (MONO)(2:09)／07.回想 (M102B) (変身) (MONO)(0:46)／08.アンバランス・ゾーン (M10) (変身) (MONO)(1:04)／09.浩二を追うあや子 (M47(B)) (変身) (MONO)(0:05)／10.出動 (M126B) (変身) (MONO)(1:30)／11.神秘 (M9) (変身) (MONO)(1:08)／12.エンディング (M12B) (変身) (MONO)(0:14)／13.オープニング (M120) (悪魔ッ子) (MONO)(0:56)／14.リリーの秘密 (M53) (悪魔ッ子) (MONO)(2:04)／15.事件発生 (M45) (悪魔ッ子) (MONO)(0....



カテゴリ_音楽ソフト_アニメ・ゲーム・特撮_特撮ヒーロー

キャラクター_ウルトラQ

登録日:2016/07/21