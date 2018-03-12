『ヘルベルト・フォン・カラヤン／ベートーヴェン：交響曲全集 (初回限定)《SACD ※専用プレーヤーが必要です》 【CD】【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 05時 11分に出品され03月20日 05時 11分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在991件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:CD
発売日:2018/05/23
販売元:ユニバーサルミュージック
収録:Disc.1／01.交響曲全集 第1番 ハ長調 作品21 第1楽章：Andante molto - Allegro con brio(7:48)／02.交響曲全集 第1番 ハ長調 作品21 第2楽章：Andante cantabile con moto(6:07)／03.交響曲全集 第1番 ハ長調 作品21 第3楽章：Menuetto.Allegro molto e vivace(3:41)／04.交響曲全集 第1番 ハ長調 作品21 第4楽章：Adagio - Allegro molto e vivace(5:41)／05.交響曲全集 第3番 変ホ長調 作品55≪英雄≫ 第1楽章：Allegro con brio(13:33)／06.交響曲全集 第3番 変ホ長調 作品55≪英雄≫ 第2楽章：Marcia funebre.Adagio assai(16:33)／07.交響曲全集 第3番 変ホ長調 作品55≪英雄≫ 第3楽章：Scherzo.Allegro vivace(6:12)／08.交響曲全集 第3番 変ホ長調 作品55≪英雄≫ 第4楽章：Finale.Allegro molto(11:47)／09.交響曲全集 第8番 ヘ長調 作品93 第1楽章：Alle....
カテゴリ_音楽ソフト_クラシック_交響曲
登録日:2018/03/12
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落札価格7946円
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終了
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