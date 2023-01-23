ペット 犬 猫 給水器 給水機 給餌器 給餌機 ペット用自動給餌器 出張 帰省 フードボウル フード ウォーター 留守番 餌やり ごはん【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

ペット 犬 猫 給水器 給水機 給餌器 給餌機 ペット用自動給餌器 出張 帰省 フー

自動で補給

お皿の中の水や餌が減ってくれば、ボルトより自動で補給されます。

留守がちなお家や、旅行やお仕事などで不在時にも安心。

大切なペットに自動補給でお水やご飯をあげることができます。

01サイホン原理を採用、漏れ防止ー漏れ防止スプリング

02給水スピードコントロールー一定量になると自動でストップ

03底部滑り止めパッド付きー滑り止め、不注意で倒れると、大量の水出ることもなし

04操作便利ー蓋が取り外せる

05PVC＋ABSエコ材質を採用ー安全、臭いなし

フードや水が少なくなるとタンク、ペットボトルから給餌、給水、一定量になると自動でストップします。

ワンちゃんネコちゃんにいつも新鮮で美味しいお水とフードを与えることができます。

お皿が広いので大型犬でも食べやすい（飲みやすい）設計になっています。

多頭飼いにもオススメです。

3.8L水量

猫、小型犬は3-4日ほど 中大型犬約1-2日

2.1kg食量

猫、小型犬は8-10日ほど 中大型犬約1-3日