『ペット 犬 猫 給水器 給水機 給餌器 給餌機 ペット用自動給餌器 出張 帰省 フードボウル フード ウォーター 留守番 餌やり ごはん【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 07時 01分に出品され04月17日 07時 01分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在60件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ペット 犬 猫 給水器 給水機 給餌器 給餌機 ペット用自動給餌器 出張 帰省 フー
自動で補給
お皿の中の水や餌が減ってくれば、ボルトより自動で補給されます。
留守がちなお家や、旅行やお仕事などで不在時にも安心。
大切なペットに自動補給でお水やご飯をあげることができます。
01サイホン原理を採用、漏れ防止ー漏れ防止スプリング
02給水スピードコントロールー一定量になると自動でストップ
03底部滑り止めパッド付きー滑り止め、不注意で倒れると、大量の水出ることもなし
04操作便利ー蓋が取り外せる
05PVC＋ABSエコ材質を採用ー安全、臭いなし
フードや水が少なくなるとタンク、ペットボトルから給餌、給水、一定量になると自動でストップします。
ワンちゃんネコちゃんにいつも新鮮で美味しいお水とフードを与えることができます。
お皿が広いので大型犬でも食べやすい（飲みやすい）設計になっています。
多頭飼いにもオススメです。
3.8L水量
猫、小型犬は3-4日ほど 中大型犬約1-2日
2.1kg食量
猫、小型犬は8-10日ほど 中大型犬約1-3日
マルカン ペット用オートフィーダー
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mocoline モコライン 自動給餌器 猫 中小型犬用 ペットフィーダー 自動餌やり機 オートフィーダー 自動餌やり器 2L 4L 大容量
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Kitty City Large Raised Cat Food Bowl Collection， Stress Free Pet Feeder an
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Petoneer Fresco Ultra [フレスコ・ウルトラ] 安心の電話サポート UV除菌 除菌率99.7% ペット用 自動給水器 循環式
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落札価格7946円
60 入札履歴
終了
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