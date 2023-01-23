『ニッソー プロテクトICオート R-300W【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月03日 01時 33分に出品され05月03日 01時 33分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ニッソー プロテクトICオート R-300W
【商品説明】
・高性能温度センサー採用
【サイズ】
高さ : 6.10 cm
横幅 : 10.20 cm
奥行 : 33.70 cm
重量 : 490.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7946円
15 入札履歴
終了
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