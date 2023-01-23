『ファイントラック フットプリント(カミナドーム1) FAG0113 グレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 03時 07分に出品され04月14日 03時 07分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ファイントラック フットプリント(カミナドーム1) FAG0113 グレー
【商品説明】
・原産国：日本
・重量：150g
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 10.80 cm
奥行 : 15.00 cm
重量 : 160.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7946円
448 入札履歴
終了
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