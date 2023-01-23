『ファイントラック フットプリント(カミナドーム1) FAG0113 グレー【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 03時 07分に出品され04月14日 03時 07分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在448件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ファイントラック フットプリント(カミナドーム1) FAG0113 グレー



【商品説明】

・原産国：日本

・重量：150g



【サイズ】

高さ : 4.00 cm

横幅 : 10.80 cm

奥行 : 15.00 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。