『BISINNA エアーマット インフレーターマット 自動膨張 枕一体式 防潮 ベッドマット キャンプマット 車中泊マット アウトドアマット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 03時 12分に出品され03月21日 03時 12分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
エアーマットレス、エアーベッド
【商品名】
BISINNA エアーマット インフレーターマット 自動膨張 枕一体式 防潮 ベッドマット キャンプマット 車中泊マット アウトドアマット テントマット ごろ寝マット 軽量 コンパクト 運動会 お花見 ピクニッ 宿泊 登山ツーリング 海水浴 収納袋付き 192x65x3cm 1.2kg
【商品説明】
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【サイズ】
高さ : 16.70 cm
横幅 : 20.80 cm
奥行 : 37.10 cm
重量 : 1.18 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
【ご注意】
個数や本数が記載の無い商品につきましては基本的に単品（数量１）での販売となります。
商品タイトル、商品説明に記載されている数量、容量をご確認しご購入ください。
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落札価格7946円
829 入札履歴
終了
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