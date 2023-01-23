『BANDAI SPIRITS ULTIMAGEAR 遊戯王 千年パズル 1/1スケール 色分け済みプラモデル 2588024【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 08時 34分に出品され03月09日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在682件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
(C)スタジオ・ダイス/集英社・テレビ東京・KONAMI
組み立てる必要がある
梱包サイズ:11.0×31.0×20.0cm
商品モデル番号:2588024
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落札価格7946円
682 入札履歴
終了
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