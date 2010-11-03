『笑福亭松鶴［六代目］／六世松鶴極つき十三夜 【CD】【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 01時 11分に出品され03月29日 01時 11分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:CD
発売日:2010/11/03
販売元:ビクターエンタテインメント
収録:Disc.1／01. 初日口上 (9:23)／02. 高津の富 (第一夜) (34:40)／03. 一人酒盛 (第二夜) (28:45)／Disc.2／01. 蔵丁椎 (第三夜) (34:12)／02. 親子酒 (第四夜) (33:30)／Disc.3／01. 阿弥陀池 (第五夜) (30:51)／02. 天王寺詣り (第七夜) (38:25)／Disc.4／01. 市助酒 (第六夜) (50:10)／02. 寄合酒 (第八夜) (28:29)／Disc.5／01. 胴斬り (第九夜) (28:33)／02. 猫の災難 (第十夜) (34:13)／Disc.6／01. らくだ (第十二夜) (57:44)／Disc.7／01. 質屋芝居 (第十一夜) (30:00)／02. 子はかすがい (終演後挨拶を含む) (第十三夜) (34:43)
カテゴリ_音楽ソフト_純邦楽／実用／その他_落語／演芸
登録日:2012/10/24
古今亭圓菊落語選
¥ 7944
六代目三遊亭圓楽襲名記念 三遊亭楽太郎十八番集 三
¥ 7942
箏曲地歌集
¥ 7940
越後獅子/松のみどり
¥ 7939
ゴッドファーザー ベストバリューBlu-rayセット (期間限定スペシャルプライス)
¥ 7922
【送料無料】[CDA]/京山幸枝若/京山幸枝若 浪曲十八番 決定盤集 ＜全ライヴ録音＞
¥ 7920
明るく陽気にいきましょうII ぴろき
¥ 7918
志の輔らくご 両耳のやけど5
¥ 7918
ふる里の民踊 お小夜と源兵衛 下益野扇踊り (第47集-4)
¥ 7914
impressions
¥ 7906
広沢虎造 第一集 〜 第四集 セット BCD-019+BCD-020+BCD-021+BCD-022
¥ 7895
雅楽大系
¥ 7893
雅楽大系
¥ 7890
米朝十八番
¥ 7888
つるとかめII あいのかぜ
¥ 7887
チエミ 民謡・俗曲を唄う
¥ 7886
綾小路きみまろ 爆笑 スーパーライブ大全集
¥ 7878
綾小路きみまろ 爆笑 スーパーライブ大全集
¥ 7877
落札価格7946円
116 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！