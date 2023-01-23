『マスプロ電工 スカイウォーリーミニ 家庭用UHFアンテナ 感度3.2~4.3dB ウォームホワイト U2SWLC3【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 10時 25分に出品され03月25日 10時 25分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

マスプロ電工 スカイウォーリーミニ 家庭用UHFアンテナ 感度3.2~4.3dB ウォームホワイト U2SWLC3



【商品説明】

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・屋内・屋外両用

・水平偏波用



【サイズ】

高さ : 14.90 cm

横幅 : 18.60 cm

奥行 : 41.00 cm

重量 : 1.79 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



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