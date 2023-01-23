『ワンワンとうーたんの電車ごっこ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 11時 55分に出品され03月27日 11時 55分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ワンワンとうーたんの電車ごっこ
【商品説明】
・中国製
・単三乾電池4本使用(別売)
・安全基準：STマーク
・対象年齢 :18月以上
・本体サイズ：37.0*17.0*32.0（ｃｍ）
・電池種別 :電池は別売りのため別途ご購入ください。
【サイズ】
高さ : 17.30 cm
横幅 : 32.60 cm
奥行 : 37.80 cm
重量 : 1.41 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7946円
497 入札履歴
終了
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