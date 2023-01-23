『ロングドレス 袖あり 演奏会 カラードレス 花嫁 カクテルドレス 安い 結婚式 ピンク イブニングドレス 二次会 発表会 パーティードレス コンサート 大きいサイズ【2024年最新】 』はヤフオクでから05月04日 14時 28分に出品され05月04日 14時 28分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在333件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
背中のデザイン：ファスナー
素材：紗/シフォン/サテン/ラインストーン/レース
カラー：ピンク（写真の色）
キーワード：
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サイズ参考：
XXSサイズ： バスト77CM ウィスト60CM
XSサイズ： バスト80CM ウィスト63CM
Sサイズ： バスト83CM ウィスト66CM
Mサイズ： バスト86CM ウィスト70CM
Lサイズ： バスト90CM ウィスト73CM
XLサイズ： バスト93CM ウィスト76CM
XXLサイズ： バスト96CM ウィスト80CM
XXXLサイズ：バスト10
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落札価格7946円
333 入札履歴
終了
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