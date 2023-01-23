『シンワ測定(Shinwa Sokutei) デジタルpH計 72788【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 22分に出品され03月15日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
シンワ測定(Shinwa Sokutei) デジタルpH計 72788
【商品説明】
・オートパワーオフ:約8分
・使用可能液温範囲:5~35
・最少表示(分解能):pH0.1
・測定範囲:pH1.0~14.0
・精度:±pH0.1
・防水構造:保護等級 IPX5
・電源:酸化銀電池SR44×3個(モニター用電池付属)
【サイズ】
高さ : 6.30 cm
横幅 : 8.50 cm
奥行 : 21.30 cm
重量 : 250.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Microbe-Lift Special Blend for Home Aquariums 16-Ounce by Microbe Lift 並行輸入品
¥ 7906
３個セット【詰め替え用】「水質浄化活性石バクチャーストーン（淡水・海水用）」
¥ 7904
アクアインポートサービス PHモニター用交換電極 P-1/P-2用
¥ 7900
テトラ (Tetra) アクアセイフ プラス 1000ml
¥ 7879
バイコム 海水用 スーパーバイコム 78 1000ml
¥ 7877
バイコム 淡水用 スーパーバイコム 78 1000ml
¥ 7854
アルジーコントロールプロ マルチテストキット
¥ 7854
【全国送料無料】 レッドシー マルチテストキット NO3/PO4 アルジーコントロールプロ
¥ 7854
べっぴん珊瑚 4本セット 基本セット+ゼオライト(C-1340) 海水魚 サンゴ 生体
¥ 7854
API Freshwater Master Test Kit by API
¥ 7850
seachem フォスガード 淡水 海水用 1L 600g
¥ 7848
レッドシー (RedSea) リーフエナジープラス コーラルニュートリション AB+ 1L
¥ 7845
Ade Advanced Optics 屈折計 RHB-10ATC-1
¥ 7840
かき殻ネット(貝取袋・潮干狩りネット） 小 6mm目 45×55cm 25枚
¥ 7840
アクアシステム ミネラルバランス 5L
¥ 7839
レッドシー (RedSea) リーフケアテスト カルシウムプロ
¥ 7837
寿工芸 寿工芸 コトブキ アクアスタンド450/600木目
¥ 8235
神子島製作所 桃印 18-0角型蒸器 3段22cm 内寸220x220x中段深さ90x水槽の深さ95mm 3.3L
¥ 8234
落札価格7946円
787 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！