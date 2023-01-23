『シンワ測定(Shinwa Sokutei) デジタルpH計 72788【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 22分に出品され03月15日 20時 22分に終了予定です。即決価格は7,946円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

シンワ測定(Shinwa Sokutei) デジタルpH計 72788



【商品説明】

・オートパワーオフ:約8分

・使用可能液温範囲:5~35

・最少表示(分解能):pH0.1

・測定範囲:pH1.0~14.0

・精度:±pH0.1

・防水構造:保護等級 IPX5

・電源:酸化銀電池SR44×3個(モニター用電池付属)



【サイズ】

高さ : 6.30 cm

横幅 : 8.50 cm

奥行 : 21.30 cm

重量 : 250.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。