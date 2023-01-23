『キッズテントハウス 子供用プレイテント 室内屋内秘密基地 ベビー 幼児 おもちゃ入れ おままごと 秘密基地 隠れ家 子供部屋 ギフト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月19日 14時 45分に出品され03月19日 14時 45分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在76件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品名：キッズテントハウス

材質：オックスフォード+PVC+チュール

カラー：A

サイズ（約）：105*90*125cm



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