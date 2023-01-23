『げんづきとうじろう コスプレ衣装 バーチャルYouTuber 弦月藤士郎 コスプレ衣装 風 ハロウィン クリスマス 学園祭 文化祭 仮装【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 21分に出品され03月22日 07時 21分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在824件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品説明】：マント+上着+シャツ+帯封+袴+靴下(写真参照)
【素材】：ポリ混紡生地など
【製作時間】：ご入金確認後、10?14営業日以内発送しますです。（土日祝を除く）お急ぎの場合、ご購入する前にご連絡い
ただければ幸いです。7日以内発送できます。
別途購入付属品：衣装をご購入お客様に限り：ウィッグ別売り
衣装サイズ：手測定で１-２cmぐらい誤差がございますのでご了承ください。
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落札価格7945円
824 入札履歴
終了
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