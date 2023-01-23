『おもちゃ収納ラック おもちゃ箱 収納棚 扉付き 木製 分類収納 大容量 かわいい おしゃれ キッズ 分類収納 大容量【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 19時 17分に出品され03月26日 19時 17分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在928件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【素材】天板：天然木 フレーム：天然木



【耐荷重】天板静止耐荷重：約10KG ラック/棚静止耐荷重：約5KG



【商品サイズ】幅98×奥行30×高さ92cm（13kg）



【梱包サイズ】幅97×奥行35.5×高さ27cm（14kg）



【おすすめポイント】 おもちゃを入れるだけでお片付け完了 天然木フレーム安全安心 バスケットごと移動OK【ご注意・付属品】?単な組み立て品六角レンチと日本語の組立マニュアル付属