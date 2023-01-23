『フェルトゴーストガーランド ハロウィンデコレーション ポンポン付き マントル用エクストラロングシーズンガーランド かわいい室内吊り下げ装飾 ホリデーホー【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 04時 19分に出品され04月20日 04時 19分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名フェルトゴーストガーランド ハロウィンデコレーション ポンポン付き マントル用エクストラロングシーズンガーランド かわいい室内吊り下げ装飾 ホリデーホームデコレーション 長さ5フィート (バット)Felt Ghost Garland Halloween Decorations with Pom Poms， Extra Long Seasonal Garlands for Mantle， Cute Indoor Hanging Decor， Holiday Home Decorations 5 Feet (Length) (Bat)ブランド：Needzo商品サイズ：5 feet高さ：4.9 cm横幅：11.5 cm奥行：19.5 cm重量：3484 g商品番号：Bat色：Multi Color素材：Felt