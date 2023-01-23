『EWA ゲームセット 3D木製パズル＝ボードゲーム ( Game Set / Eco Wood Art )【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 13時 27分に出品され03月25日 13時 27分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在284件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
EWA ゲームセット 3D木製パズル＝ボードゲーム ( Game Set / Eco Wood Art )
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 35.28 cm
奥行 : 37.59 cm
重量 : 1.19 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7945円
284 入札履歴
終了
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