『鬼滅の刃 風 伊黒小芭内 コスプレ 刀 鞘 道具 武器 剣 cosplay衣装 コスチューム パーティー イベント ハロウィン変装 仮装【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 02時 31分に出品され03月22日 02時 31分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在182件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
材質：PVC
セット内容：刀
サイズ：長さ約100cm
【納期】：
ご入金確認後、7-15営業日以内に発送、発送後4-7日前後到着予定となります。
【送料】：
送料無料！ 離島+1000円（沖縄など）
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落札価格7945円
182 入札履歴
終了
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