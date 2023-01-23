『PLAY WOOD プレイウッド キーボードマレット 菅原淳 モデル M-3003【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 02時 18分に出品され03月21日 02時 18分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在66件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PLAY WOOD プレイウッド キーボードマレット 菅原淳 モデル M-3003



【商品説明】

・M

・寸法:直径32×長さ390mm

・籐柄

・紫綿糸巻



【サイズ】

高さ : 3.40 cm

横幅 : 12.00 cm

奥行 : 46.40 cm

重量 : 100.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。