『ビラーズ スイス ナポリタンチョコアソート 12P 18箱 100001882【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 06時 32分に出品され03月20日 06時 32分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在743件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ビラーズ スイス ナポリタンチョコアソート 12P 18箱 100001882 ミルク、キャラメル、エクストラカカオ(ダーク)、ヘーゼルナッツ、コーヒーの5種をアソートしました。ミニチュアサイズのスイスチョコが12個入りです。 生産国:スイス 賞味期間:360日 ミニチュアサイズのスイスチョコです。 キーワード【食品 スナック お菓子 おつまみ チョコスナック チョコバー】