『カチ割りスコップ 角 /62-2384-93【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 48分に出品され03月28日 20時 48分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在716件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 アルミの本体の先端にステンレス先金がついているので、踏み固められた圧雪も剥ぎ取ることができます。除雪作業に。刃先形:角型刃先幅(mm):255刃先長(mm):310全長(mm):1030刃幅(mm):255刃渡り(mm):1030刃長(mm):角型先端補強板付板厚:2.0mm材質/仕上:皿:アルミ、先端:ステンレス、柄:木コード番号:818-9820