『タカショー ベジトラグ ウォールハガー 底面給水キット S用 VGT-WHW01 組立式 【 ウォールハガーS 専用 】根腐れ防止 Takasho【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 42分に出品され03月05日 19時 42分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明

こまめな水やりの心配がなくなります。

カップに水を注ぐだけで、鉢底の貯水槽に水が溜まり、必要なタイミングで給水キットから水を吸い上げるので、水の与え忘れや、与えすぎを防ぎ、より健康な植物を育てることができます。



商品仕様

構造

組立品

材質

体容器・メモリ管：ポリスチレン

本体フタ・じょうご部品：ポリプロピレン

パイプ：塩化ビニル樹脂

キャップ：シリコーン

サイズ

約幅79×奥行22×高さ62.5cm

重量

約1.1kg

備考

水の容量：約8L（目安値）

組み立て時間の目安：1人で20分未満



【JAN：4975149586684】 商品カテゴリ ダイユーエイト.com ヤフー店 DIY・工具 ガーデニング・農業 植木鉢・プランター 花、ガーデニング 花瓶、花台 鉢、プランターラック

JANコード/ISBNコード 4975149586684

商品コード 4975149586684