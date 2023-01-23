『タカショー ベジトラグ ウォールハガー 底面給水キット S用 VGT-WHW01 組立式 【 ウォールハガーS 専用 】根腐れ防止 Takasho【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 19時 42分に出品され03月05日 19時 42分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在117件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
こまめな水やりの心配がなくなります。
カップに水を注ぐだけで、鉢底の貯水槽に水が溜まり、必要なタイミングで給水キットから水を吸い上げるので、水の与え忘れや、与えすぎを防ぎ、より健康な植物を育てることができます。
商品仕様
構造
組立品
材質
体容器・メモリ管：ポリスチレン
本体フタ・じょうご部品：ポリプロピレン
パイプ：塩化ビニル樹脂
キャップ：シリコーン
サイズ
約幅79×奥行22×高さ62.5cm
重量
約1.1kg
備考
水の容量：約8L（目安値）
組み立て時間の目安：1人で20分未満
【JAN：4975149586684】
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4975149586684
商品コード
4975149586684
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落札価格7945円
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終了
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