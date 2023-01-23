『トンネル栽培用 セキスイ トンネル支柱 4型 口径11mm×高さ63cmx幅125cm×長さ210cm 50本【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 09分に出品され03月07日 13時 09分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在794件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 特殊鋼管を使用していますので、軽くて丈夫です。