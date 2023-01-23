『プレミアムマイクロファイバー 贅沢仕立てのとろけるパッド・シーツ 〔グランプラス〕 パッド一体型ボックスシーツ単品 キング モカブラウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 01時 28分に出品され03月27日 01時 28分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 プレミアムマイクロファイバー 贅沢仕立てのとろけるパッド・シーツシリーズ 【gran+】グランプラス パッド一体型ボックスシーツ単品 キング モカブラウン パッド一体型ボックスシーツ/敷きパッド/敷パッド/ベッドパッド/ベッドシーツ/暖かい/あったか/ふわふわ/ふかふか/冬用/プレミアムマイクロファイバー/洗える/ウォッシャブル/静電気防止