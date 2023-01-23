『キャプテンスタッグ ビートル ステンレス キャリング グリル UG-15【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月04日 18時 55分に出品され03月04日 18時 55分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在703件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
キャプテンスタッグ ビートル ステンレス キャリング グリル UG-15
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 21.00 cm
横幅 : 37.60 cm
奥行 : 64.00 cm
重量 : 4.94 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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703 入札履歴
終了
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