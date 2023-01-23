『KEIAN 光学ドライブ用 HDD/SSDマウンタ MacBook対応 KD095-M【2024年最新】 』はヤフオクでから03月11日 15時 35分に出品され03月11日 15時 35分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KEIAN 光学ドライブ用 HDD/SSDマウンタ MacBook対応 KD095-M
【商品説明】
・接続形態：内蔵 / インターフェース：SerialATA / 対応ドライブ：HDD / 搭載ドライブ：2.5インチSerialATA / 搭載可能数：1
【サイズ】
高さ : 3.60 cm
横幅 : 18.40 cm
奥行 : 19.00 cm
重量 : 120.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7945円
504 入札履歴
終了
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