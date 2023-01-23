『トーキョー・ブレイド TOKYO BLADE トーキョー・ブレイド【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 06時 59分に出品され03月07日 06時 59分に終了予定です。即決価格は7,945円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ディスクユニオン 新宿へヴィメタル館からの出品です。 / 再生に影響のない程度のキズ、汚れ等がありますが、中古品としては概ね状態良好です。 / ケース、ジャケット、パッケージ等の外装に使用感があります。 / ケースひび / 国内廃盤 / 帯傷み大・気泡*2有/盤キズ/英歌詞カード付 89年5TH / 中古品のためジャケットやライナー、帯、ケース等にキズや汚れがある場合もございますのでご了承ください。 / クッション封筒での発送となります（既定のサイズを越える場合は、佐川急便宅配便で発送となります）。複数お買い上げいただいた際、まとめて梱包発送した場合でも商品1点毎に送料が発生しますので予めご了承ください。 / ※店頭でも販売していますので品切れの場合はご容赦ください。品切れの際は全額ご返金させていただきます。※ゆうメールは配達まで5日前後かかります。土日配送ございません。追跡番号はございません。ポストへ投函させていただきます。 / 発売日：1989/11/05 / フォーマット：CD / 規格番号：HMI3003 / 組枚数：1 / 国：JPN