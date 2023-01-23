『レジスタ ボストンバッグ メンズ レディース 2WAY 1泊 2泊 出張 旅行 底鋲付き 斜めがけ 機内持ち込み 652 20L キャメル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 01時 34分に出品され03月17日 01時 34分に終了予定です。即決価格は7,944円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
レジスタ ボストンバッグ メンズ レディース 2WAY 1泊 2泊 出張 旅行 底鋲付き 斜めがけ 機内持ち込み 652 20L キャメル
【商品説明】
・ショルダーストラップ付き(全長128cm)
・タテ27cmxヨコ44cmxマチ18cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・持ち手の全長:37.5cm
・留め具の種類: ファスナー
・重量:740g
【サイズ】
高さ : 11.10 cm
横幅 : 32.79 cm
奥行 : 54.90 cm
重量 : 860.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7944円
633 入札履歴
終了
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