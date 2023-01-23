『レジスタ ボストンバッグ メンズ レディース 2WAY 1泊 2泊 出張 旅行 底鋲付き 斜めがけ 機内持ち込み 652 20L キャメル【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月17日 01時 34分に出品され03月17日 01時 34分に終了予定です。即決価格は7,944円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

レジスタ ボストンバッグ メンズ レディース 2WAY 1泊 2泊 出張 旅行 底鋲付き 斜めがけ 機内持ち込み 652 20L キャメル



【商品説明】

・ショルダーストラップ付き(全長128cm)

・タテ27cmxヨコ44cmxマチ18cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・持ち手の全長:37.5cm

・留め具の種類: ファスナー

・重量:740g



【サイズ】

高さ : 11.10 cm

横幅 : 32.79 cm

奥行 : 54.90 cm

重量 : 860.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

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