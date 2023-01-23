『KingCamp コット 国際デザイン大賞 キャンプコット 簡易 コンパクト 折りたたみ ベッド 超軽量 航空アルミ 5色 収納袋付き 防水【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 08時 34分に出品され03月26日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,944円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

KingCamp コット 国際デザイン大賞 キャンプコット 簡易 コンパクト 折りたたみ ベッド 超軽量 航空アルミ 5色 収納袋付き 防水



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 17.40 cm

横幅 : 18.90 cm

奥行 : 37.50 cm

重量 : 2.63 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。