『KingCamp コット 国際デザイン大賞 キャンプコット 簡易 コンパクト 折りたたみ ベッド 超軽量 航空アルミ 5色 収納袋付き 防水【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 08時 34分に出品され03月26日 08時 34分に終了予定です。即決価格は7,944円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
KingCamp コット 国際デザイン大賞 キャンプコット 簡易 コンパクト 折りたたみ ベッド 超軽量 航空アルミ 5色 収納袋付き 防水
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 17.40 cm
横幅 : 18.90 cm
奥行 : 37.50 cm
重量 : 2.63 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7944円
827 入札履歴
終了
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