『バービー(Barbie) バービードリームクローゼット まわるハンガーラック着せ替え人形・ハウス ドール、アクセサリー付き3歳~ GBK10【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 22時 21分に出品され03月26日 22時 21分に終了予定です。即決価格は7,944円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バービー(Barbie) バービードリームクローゼット まわるハンガーラック着せ替え人形・ハウス ドール、アクセサリー付き3歳~ GBK10



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 13.97 cm

横幅 : 32.77 cm

奥行 : 56.39 cm

重量 : 1.88 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。