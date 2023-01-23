『バービー(Barbie) バービードリームクローゼット まわるハンガーラック着せ替え人形・ハウス ドール、アクセサリー付き3歳~ GBK10【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 22時 21分に出品され03月26日 22時 21分に終了予定です。即決価格は7,944円に設定されています。現在687件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バービー(Barbie) バービードリームクローゼット まわるハンガーラック着せ替え人形・ハウス ドール、アクセサリー付き3歳~ GBK10
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 13.97 cm
横幅 : 32.77 cm
奥行 : 56.39 cm
重量 : 1.88 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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¥ 7942
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落札価格7944円
687 入札履歴
終了
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