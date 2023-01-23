『furrybaby 犬マット 猫 クッション 滑り止め 老犬 介護マット 足腰の弱いペットに最適 洗える ペットソファ 犬用マット（S 45【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 48分に出品され03月10日 21時 48分に終了予定です。即決価格は7,944円に設定されています。現在701件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
furrybaby 犬マット 猫 クッション 滑り止め 老犬 介護マット 足腰の弱いペットに最適 洗える ペットソファ 犬用マット（S 45
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.50 cm
横幅 : 25.10 cm
奥行 : 32.59 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7944円
701 入札履歴
終了
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