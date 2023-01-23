『VTech Kidizoom 生活防水スマートウォッチ タッチ スクリーンカメラボイスレコード 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 16時 10分に出品され03月29日 16時 10分に終了予定です。即決価格は7,944円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

VTech Kidizoom 生活防水スマートウォッチ タッチ スクリーンカメラボイスレコード 並行輸入品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 8.89 cm

横幅 : 12.95 cm

奥行 : 28.45 cm

重量 : 360.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。