『VTech Kidizoom 生活防水スマートウォッチ タッチ スクリーンカメラボイスレコード 並行輸入品【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 16時 10分に出品され03月29日 16時 10分に終了予定です。即決価格は7,944円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
VTech Kidizoom 生活防水スマートウォッチ タッチ スクリーンカメラボイスレコード 並行輸入品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 8.89 cm
横幅 : 12.95 cm
奥行 : 28.45 cm
重量 : 360.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7944円
504 入札履歴
終了
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