『AMD Ryzen 0510BOX Silver【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 19時 30分に出品され03月10日 19時 30分に終了予定です。即決価格は7,944円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
AMD Ryzen 0510BOX Silver
【商品説明】
・デスクトップ・プロセッサー
【サイズ】
高さ : 7.40 cm
横幅 : 13.20 cm
奥行 : 13.80 cm
重量 : 430.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7944円
137 入札履歴
終了
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