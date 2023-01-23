『AMD Ryzen 0510BOX Silver【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 19時 30分に出品され03月10日 19時 30分に終了予定です。即決価格は7,944円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

AMD Ryzen 0510BOX Silver



【商品説明】

・デスクトップ・プロセッサー



【サイズ】

高さ : 7.40 cm

横幅 : 13.20 cm

奥行 : 13.80 cm

重量 : 430.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。