『国内正規品 PLANTRONICS Bluetooth ワイヤレスヘッドセット Voyager Legend VOYAGERLEGEND【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 00時 11分に出品され04月10日 00時 11分に終了予定です。即決価格は7,943円に設定されています。現在660件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
国内正規品 PLANTRONICS Bluetooth ワイヤレスヘッドセット Voyager Legend VOYAGERLEGEND
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.40 cm
横幅 : 11.60 cm
奥行 : 19.20 cm
重量 : 240.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
JVCケンウッド JVC HA-A50T-H 完全ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング 最大32時間再生 生活防水仕様 低反発イヤーピー
¥ 7942
Edifier W820NB ワイヤレスヘッドホン アクティブ ノイズキャンセリング 外音取り込み機能 ハイレゾ対応 Bluetooth5.
¥ 7942
Razer Hammerhead トゥルーワイヤレス Bluetooth ゲーム用イヤホン 60ms 低レイテンシー IPX4防水 Blue
¥ 7942
DH297-A1DR
¥ 7942
JVCケンウッド Victor ワイヤレスイヤホン nearphones 耳をふさがない ながら聴き テレワーク 耳掛け イヤーフック 最大
¥ 7941
Bb TALKIN Bluetooth インカム BBT PRO 喉マイクイヤフォン B199012
¥ 7941
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット MDR-EX31BN MDR-EX31BN W / マイク付き /
¥ 7941
Kinera Celest Gumiho ハイブリッド ドライバー インイヤー モニター、10mm 角平面ドライバー + 1BA IEMs
¥ 7940
Dekoni Audio デコニオーディオ イヤーパッド 交換用 Sennheiser HD700 ハイブリッド・イヤーパッド EPZ-HD
¥ 7939
GLIDiC(グライディック) フルワイヤレスイヤホン GLIDiC Sound Air TW-5100 ライトブルー SB-WS57-MR
¥ 7939
PHILIPS(フィリップス) 骨伝導 ワイヤレスヘッドホン TAA6606 IP67防水防塵 Bluetooth ジョギング用ライト付
¥ 7939
JVC HA-S78BN ノイズキャンセリングヘッドホン Bluetooth 連続16時間再生 軽量設計 有線接続対応 ハンズフリー通話用マ
¥ 7939
ソニー ワイヤレスノイズキャンセリングイヤホン MDR-NWBT20N : Bluetooth対応 ビビッドピンク MDR-NWBT20N
¥ 7938
1MORE Fit SE オープンイヤー イヤホン S30 耳を塞がない スポーツイヤホン Bluetooth 5.3 IPX5防水 30H マイク付
¥ 7938
audio-technica エアーダイナミック オープン型ヘッドホン ATH-AD500X
¥ 7938
BT815SBL(スケルトンブル-) 完全ワイヤレスイヤホン
¥ 7938
SleepPhones クラシックスリープヘッドホン X-Small (XS) 856744002103
¥ 7938
パイオニア SE-M521 ヘッドホン 密閉型/オーバーイヤー ブラック SE-M521
¥ 7938
落札価格7943円
660 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！