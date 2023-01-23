『[スワンズ] スポーツ 偏光 サングラス DF パスウェイ AMZ-PW-0053 BK ブラック×ブラック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 14時 07分に出品され04月04日 14時 07分に終了予定です。即決価格は7,943円に設定されています。現在489件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 日本製サングラス

おすすめ用途 : アウトドア、ドライブ、フィッシング

可視光線透過率 42%(晴天?曇天向き) / 偏光度90%以上

レンズカーヴ : 8カーヴ(度付き非対応)

紫外線透過率 0.1%以下(UVカット99.9%以上)