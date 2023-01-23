『プラスガーデン 植木鉢 トレーネロング Φ250ｍｍ 底穴あり グラファイト 信楽焼 535-22【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 02時 56分に出品され03月30日 02時 56分に終了予定です。即決価格は7,942円に設定されています。現在136件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
プラスガーデン 植木鉢 トレーネロング Φ250ｍｍ 底穴あり グラファイト 信楽焼 535-22
【商品説明】
・カラー:グラファイト
・サイズ:φ250×H290
・仕様:底穴有り、信楽焼
【サイズ】
高さ : 25.00 cm
横幅 : 25.00 cm
奥行 : 29.00 cm
重量 : 4.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
プラスガーデン 植木鉢 トレーネロング Φ250ｍｍ 底穴あり グラファイト 信楽焼 535-22
¥ 7942
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落札価格7942円
136 入札履歴
終了
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