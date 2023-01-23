『インケース ブリーフバッグ Compass Brief 15 With Flight Nylon 16inch 37191010 BLACK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 38分に出品され03月21日 18時 38分に終了予定です。即決価格は7,942円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

インケース ブリーフバッグ Compass Brief 15 With Flight Nylon 16inch 37191010 BLACK



【商品説明】

・ストラップの種類: ショルダー

・タテ26cmxヨコ39cmxマチ3.5cm

・ポケットの数:4(外側1/内側3)

・メイン素材: ナイロン

・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能

・留め具の種類: ジッパー

・表地: フライトナイロン



【サイズ】

高さ : 6.20 cm

横幅 : 32.40 cm

奥行 : 39.40 cm

重量 : 460.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ インケース

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Compass

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15

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16inch

37191010

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