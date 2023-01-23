『インケース ブリーフバッグ Compass Brief 15 With Flight Nylon 16inch 37191010 BLACK【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 18時 38分に出品され03月21日 18時 38分に終了予定です。即決価格は7,942円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
インケース ブリーフバッグ Compass Brief 15 With Flight Nylon 16inch 37191010 BLACK
【商品説明】
・ストラップの種類: ショルダー
・タテ26cmxヨコ39cmxマチ3.5cm
・ポケットの数:4(外側1/内側3)
・メイン素材: ナイロン
・収納可能サイズ: A4サイズ収納可能
・留め具の種類: ジッパー
・表地: フライトナイロン
【サイズ】
高さ : 6.20 cm
横幅 : 32.40 cm
奥行 : 39.40 cm
重量 : 460.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7942円
344 入札履歴
終了
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