『ハクバ写真産業 PELICAN 1065CC ブラック 1065-003-110【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 31分に出品され03月28日 00時 31分に終了予定です。即決価格は7,942円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

ハクバ写真産業 PELICAN 1065CC ブラック 1065-003-110



【商品説明】

・カラー:ブラック

・ケースタイプ:ハード

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・商品ジャンル:ケース/ジャケット

・対応機種:汎用

・素材:ポリプロピレン



【サイズ】

高さ : 4.06 cm

横幅 : 23.62 cm

奥行 : 28.70 cm

重量 : 680.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。