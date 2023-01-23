『OYOY(オイオイ) 北欧 プランター セラミック 植木鉢 フラワーポット おしゃれ アンティーク インテリア Toppu Pot Grey【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 05時 27分に出品され03月17日 05時 27分に終了予定です。即決価格は7,942円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
OYOY(オイオイ) 北欧 プランター セラミック 植木鉢 フラワーポット おしゃれ アンティーク インテリア Toppu Pot Grey
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 15.10 cm
横幅 : 15.30 cm
奥行 : 20.90 cm
重量 : 570.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7942円
313 入札履歴
終了
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