『アークライト クランク 完全日本語版 (2-4人用 30-60分 13才以上向け) ボードゲーム【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 03時 59分に出品され03月06日 03時 59分に終了予定です。即決価格は7,942円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

アークライト クランク 完全日本語版 (2-4人用 30-60分 13才以上向け) ボードゲーム



【商品説明】

・対象年齢 :13才以上

・プレイ人数: 2~4人

・プレイ時間: 30~60分

・メーカー希望小売価格: 5800円(税別)

・本体サイズ: 305×305×85mm



【サイズ】

高さ : 8.40 cm

横幅 : 30.60 cm

奥行 : 31.00 cm

重量 : 1.52 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

ボードゲーム タグ アークライト

クランク

完全日本語版

(2-4人用

30-60分

13才以上向け)

ボードゲーム