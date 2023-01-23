原神 バーバラ 水着 コスプレ衣装 ウィッグ 稲妻 変装 制服 COS全セット 変装グッズ かわいい げんしん風 大人用 文化祭 Genshin cosplay専用衣装 高完成度【2024年最新】

商品情報

セット内容：「上着」+「スク水」+「袖カバー」+「腿飾り」+「首飾り」+「帽子」+「神の目飾り」+「鴨ポーチ」+「髪飾り」+「腰飾り」+「胸飾り」。

材質：ポリエステル

適用場合 ：仮装大会.撮影.通常用.コスプレ用.ハロウィン.クリスマス.学園祭.お祭り.イベント.文化祭.プレゼント.パーティー用.コレクションなど。ご家族やご友人へのプレゼントにも最適です。

注意：お品物の色合いは、写真撮影・パソコン画面表示等の環境の違いにより、若干異なる場合がございますので予めご了承下さい。

在庫について：発送後、通常約5~7日に到着します。税関、天候、郵便事情等で遅くなる場合が御座います。予めご了承ださい。