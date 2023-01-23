『2020年発売/正規品ブラウン シェーバー替刃 シリーズ7 F/C70S-3Z-b シルバー ブラシ付き【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 20時 18分に出品され03月24日 20時 18分に終了予定です。即決価格は7,941円に設定されています。現在241件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
"画像出典元：「ブラウン(Braun)」より引用"
【商品名】
2020年発売/正規品ブラウン シェーバー替刃 シリーズ7 F/C70S-3Z-b シルバー ブラシ付き
【商品説明】
・シリーズ7対応替刃
・付属品:替刃、ブラシ
・対応機種:720、720s-3、720s-4、720s-5、720s-6、740s-6、750cc、750cc-3、750cc-4、750cc-5、750cc-6、750cc-7、760cc、760cc-3、760cc-4、760cc-5、760cc-6、760cc-7、765cc、765cc-3、765cc-4
・対応機種:765cc-5、765cc-6、765cc-7、790cc、790cc-3、790cc-4、790cc-5、790cc-6、790cc-7、7720s、7720s-P、7760cc、7840s
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 8.40 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7941円
241 入札履歴
終了
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