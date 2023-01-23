『DAIKO スタンドライト(LED8W・電球色) DXL-81094B【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 07時 13分に出品され03月14日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,941円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

DAIKO スタンドライト(LED8W・電球色) DXL-81094B



【商品説明】

・コード長:2m 、 首振り:90 、 回転:360

・サイズ:幅9×長さ25×高さ(最大)18cm

・ランプ:LED16W・電球色2700K

・定格光束:860ルーメン

・本体重量:1.3kg

・消費電力:16W

・素材・材質:アルミダイカスト/白塗装、プラスチック/白、アクリル(乳白)



【サイズ】

高さ : 10.50 cm

横幅 : 26.10 cm

奥行 : 27.90 cm

重量 : 1.45 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。