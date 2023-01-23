『DAIKO スタンドライト(LED8W・電球色) DXL-81094B【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月14日 07時 13分に出品され03月14日 07時 13分に終了予定です。即決価格は7,941円に設定されています。現在790件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
DAIKO スタンドライト(LED8W・電球色) DXL-81094B
【商品説明】
・コード長:2m 、 首振り:90 、 回転:360
・サイズ:幅9×長さ25×高さ(最大)18cm
・ランプ:LED16W・電球色2700K
・定格光束:860ルーメン
・本体重量:1.3kg
・消費電力:16W
・素材・材質:アルミダイカスト/白塗装、プラスチック/白、アクリル(乳白)
【サイズ】
高さ : 10.50 cm
横幅 : 26.10 cm
奥行 : 27.90 cm
重量 : 1.45 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
ジェントス LEDデスクライト ルミサス S92 明るさ 1400ルーメン マットホワイト DK-S92CWH
¥ 7936
山田照明 Z-LIGHT LEDデスクライト グレー E26LED電球 昼白色 Z-108NGY
¥ 7936
デスクライト LED 目に優しい 電気スタンド ledスタンドライト ASSEUI 高演色Ra92 卓上ライト おしゃれ 調色3段階 調光無
¥ 7935
神戸マザーズランプ アンティークステンドグラスペンダントライト フロストガラス PG-01LED電球付属 (クリア)
¥ 7932
オクタゴン ポータブルデスクライト ウォルナット
¥ 7931
ツインバード LEDデスクライト Airled ホワイト LE-H841W
¥ 7930
chiphy テーブルランプ、Alexaと連携するスマートランプ、USBポート付きRGBWデスクランプ、リモコンとAPPコントロール、色が変
¥ 7930
デスクライト LED 目に優しい 電気スタンド ledスタンドライト ASSEUI 高演色Ra92 卓上ライト おしゃれ 調色3段階 調光無
¥ 7930
ツインバード REFLECTECH シリーズ LED デスクライト 卓上 5段階調光 コンセント スマホスタンド 付き 読書 仕事 勉強 ホ
¥ 7930
EppieBasic デスクライト LEDスタンドライト 電気スタンド 卓上ライト クランプ式 目に優しい 6段階調色 無段階調光 省エネ
¥ 7929
NECライティング LEDスタンド 卓上 ディープブルー HSD16022L-D12
¥ 7927
テーブルライト ALTER（オールター） 1灯 (リモコン・電球付属なし（本体のみ）， ブラウン)
¥ 7924
デスクライト LED 目に優しい 電気スタンド ledスタンドライト ASSEUI 高演色Ra92 卓上ライト おしゃれ 調色3段階 調光無
¥ 7924
SWAN スワン電器 Noel 卓上LEDライト 昼白色LEDタイプ ナチュラル PEX-02NA
¥ 7923
1426 エッシェンバッハ デスクトップルーペ斜め1.8倍
¥ 7923
INTERFORM INC. インターフォルム デスクライト ROCHERI -ロシェリ- GD ゴールド 金色 LT-4948GD
¥ 7919
Patriot Viper Steel DDR4 4133MHz 16GB (8GB x 2枚) アルミニウム製ヒートシンク デスクトップ用メモリ P
¥ 7918
オーム電機 デスクライト L-ZOOM LEDスタンド 8093 ODS-L8093-W
¥ 7916
落札価格7941円
790 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！