『[エーフィット] 偏光サングラス メガネの上から サングラス メンズ オーバーグラス AF-OS11-C1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 23時 56分に出品され04月22日 23時 56分に終了予定です。即決価格は7,941円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ヴィンテージ・ブラック

・・Color:ブラック

・オーバーグラスのデザインを一新：メガネの上からでも格好良くかけられます

・最高レベルの偏光サングラス：偏光レンズの効果の高さを示す偏光度98.5％。まぶしさを解消

・目の安全を確保：UV99.9％カット、耐衝撃性抜群のポリカーボネイト偏光レンズ（日本眼鏡普及光学器検査協会2020年10月5日試験結果）

・超軽量アジアンフィットフレーム：軽くて快適なかけ心地

・交換・OK：配達後10日間、サイズやデザインがあわない場合の交換・を承ります

カテゴリ ファッション

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