『[エーフィット] 偏光サングラス メガネの上から サングラス メンズ オーバーグラス AF-OS11-C1【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 23時 56分に出品され04月22日 23時 56分に終了予定です。即決価格は7,941円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
ヴィンテージ・ブラック
・・Color:ブラック
・オーバーグラスのデザインを一新：メガネの上からでも格好良くかけられます
・最高レベルの偏光サングラス：偏光レンズの効果の高さを示す偏光度98.5％。まぶしさを解消
・目の安全を確保：UV99.9％カット、耐衝撃性抜群のポリカーボネイト偏光レンズ（日本眼鏡普及光学器検査協会2020年10月5日試験結果）
・超軽量アジアンフィットフレーム：軽くて快適なかけ心地
・交換・OK：配達後10日間、サイズやデザインがあわない場合の交換・を承ります
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[マック] レインコート (耐水圧:10000mmH2O) (袖口ボタン調節) (フードドローコード調節) (裏地/トリコットボンディング) ブラック M
¥ 7939
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日本製 ゴート二つ折り札入 ブラウン Ｓ−ＮＯＭ１５３９９ＢＲＮ
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(取寄) ビラボン メンズ ブーニー サファリ ハット Billabong men Billabong Boonie
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(まとめ) TRUSCO ニット帽 ブラック TATB-BK 1個 〔×10セット〕
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落札価格7941円
842 入札履歴
終了
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