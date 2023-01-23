『エスエスケイ proedgeトレーニングジャケット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月12日 16時 04分に出品され03月12日 16時 04分に終了予定です。即決価格は7,940円に設定されています。現在399件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

エスエスケイ proedgeトレーニングジャケット



【商品説明】

・ポリエステル88％／ポリウレタン12％

・メイン素材: ポリエステル88％／ポリウレタン12％

・素材構成: 88% ポリエステル， 12% ポリウレタン



【サイズ】

高さ : 7.80 cm

横幅 : 18.80 cm

奥行 : 29.20 cm

重量 : 540.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。