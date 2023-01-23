『TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C3 マルチUSB-Cハブ Ethernet HDMI 4K PD対応 シルバー TUN-OT【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 17時 11分に出品され03月24日 17時 11分に終了予定です。即決価格は7,940円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C3 マルチUSB-Cハブ Ethernet HDMI 4K PD対応 シルバー TUN-OT
【商品説明】
・3.5mmオーディオジャック搭載
・SDカード、Micro SDカードの同時使用可能
・USB-A接続の周辺機器を活用
・USB-Cをもっと便利に！オールマイティな拡張性
・従来より7cm長い22cmのロングケーブル
【サイズ】
高さ : 2.60 cm
横幅 : 11.00 cm
奥行 : 19.20 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7940円
770 入札履歴
終了
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