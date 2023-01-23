『TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C3 マルチUSB-Cハブ Ethernet HDMI 4K PD対応 シルバー TUN-OT【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 17時 11分に出品され03月24日 17時 11分に終了予定です。即決価格は7,940円に設定されています。現在770件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK C3 マルチUSB-Cハブ Ethernet HDMI 4K PD対応 シルバー TUN-OT



【商品説明】

・3.5mmオーディオジャック搭載

・SDカード、Micro SDカードの同時使用可能

・USB-A接続の周辺機器を活用

・USB-Cをもっと便利に！オールマイティな拡張性

・従来より7cm長い22cmのロングケーブル



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 19.20 cm

重量 : 140.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。